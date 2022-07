GL events: renoue avec les bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - GL events publie un chiffre d'affaires de 524,7 ME au titre du 1er semestre 2022, un chiffre en hausse de 138% à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er semestre 2021.



Selon la société, cette évolution reflète la reprise dynamique de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent, à l'exception de la Chine.



Alors que le chiffre d'affaires était ressorti à 220 ME au 1er trimestre, celui du 2e trimestre s'établit à 304 ME et dépasse 'de façon significative' l'activité du 2ème trimestre 2019, avant crise sanitaire, assure GL events.



Le résultat opérationnel courant est à 34,8 ME au 2e trimestre (contre -28ME douze mois plus tôt). Le résultat net part du groupe trimestriel ressort finalement à 16,8 ME, loin de la perte de 30,1 ME enregistrée au 2e trimestre 2021.



Olivier Ginon, p.d.-g. de GL events salue une performance 'remarquable', rappelant de plus que 'l'activité est restée limitée en Chine avec la politique 'zéro covid' ainsi qu'en Europe avec les fermetures administratives en janvier'.



'Nous anticipons un 2nd semestre encore plus dynamique - si le contexte global se maintient -, ce qui devrait nous permettre de réaliser une croissance de notre chiffre d'affaires annuel 2022 supérieure à 45%', conclut le responsable.