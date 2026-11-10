GL events renforce sa présence au Brésil avec l'acquisition de Topico

Le groupe intégré des métiers de l'évènement annonce l'acquisition de 100 % du capital de Topico, spécialiste brésilien de la fabrication et de la location de structures temporaires. Cette opération stratégique permet au groupe français de consolider son implantation au Brésil et d'accélérer son développement en Amérique latine. À la Bourse de Paris, le titre progresse de 1,31 % dans le sillage de cette annonce.

Fondée en 1979 et implantée dans l'État de São Paulo, Topico s'impose comme le leader brésilien des entrepôts industriels temporaires. L'entreprise s'appuie sur un modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication des structures à leur installation, leur maintenance et leur démontage. Forte d'environ 450 collaborateurs et d'un parc locatif de 1,57 million de m², elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros. Son activité repose principalement sur des contrats industriels de longue durée, supérieurs à cinq ans, qui lui assurent une forte visibilité sur ses revenus.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de GL events au Brésil. Elle permet au groupe de se doter d'une plateforme industrielle locale de premier plan pour renforcer ses activités dans le pays et soutenir ses ambitions à l'échelle de l'Amérique latine, une région où il est présent depuis plusieurs décennies.

L'opération devrait également générer d'importantes synergies commerciales et industrielles. GL events entend notamment s'appuyer sur son réseau et son expertise dans les grands événements pour ouvrir à Topico de nouveaux débouchés sur le marché événementiel brésilien. En retour, le groupe bénéficiera des capacités industrielles locales et du savoir-faire de sa nouvelle filiale dans les structures temporaires de longue durée.

Ces complémentarités pourraient également se concrétiser au-delà des frontières brésiliennes, GL events comptant mobiliser sa présence internationale pour accompagner l'expansion de Topico sur le marché mondial de l'événementiel. L'équipe dirigeante actuelle restera aux commandes de l'entreprise afin d'assurer la continuité des opérations et de soutenir cette nouvelle phase de croissance.

La finalisation de l'acquisition est attendue en janvier 2027, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles.