GL Events : recul de 21,4% du chiffre d'affaires semestriel

(CercleFinance.com) - GL Events enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 209,8 ME, toujours pénalisé par la crise sanitaire (-21,4% par rapport à fin juin 2020). Le second trimestre affiche toutefois une progression de près de 118% par rapport au 1er trimestre 2021, 'illustrant la reprise progressive des activités dans un contexte sanitaire qui s'est amélioré sur le semestre', indique la société. L'EBITDA hors IFRS 16 s'établit ainsi à - 2,4 ME (22,2 ME en données IFRS 16) et le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 à -28,0 ME (-23,7 ME en données IFRS 16). Le résultat net part du groupe hors IFRS 16 ressort à -30,1 ME ce semestre (-31,4 ME en données IFRS 16). 'En France, les annonces du président de la République concernant le pass sanitaire sont une opportunité pour nos métiers. Elles confortent la perspective d'une reprise de nos activités avec la fin des contraintes de jauges', a souligné Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL Events.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris +0.16%