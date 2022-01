GL events : rebond de 55,5% de l'activité en 2021

(AOF) - u 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires annuel de GL events s’établit à 741,2 millions d'euros, en progression de 54,6% par rapport à l’exercice précédent et de 55,5% à périmètre et change constants. Au quatrième trimestre trimestre 2021, le chiffre d’affaires s’élève à 303,4 millions le volume d’activité sur le trimestre a quasiment triplé par rapport au quatrième trimestre 2020 et presque retrouvé son niveau de 2019.

Compte tenu du niveau d'activité réalisé en 2021, GL events confirme son objectif de résultat net part du groupe supérieur à 10 millions contre une perte nette de 74 millions en 2020.

