GL events: porté par un solide second semestre

(CercleFinance.com) - GL events publie un chiffre d'affaires de 741,2 ME au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 54,6% par rapport à 2020 et un recul de 36,8% par rapport à 2019.



La société a profité d'un 2nd semestre solide, avec un retour d'activité proche de 2019, après une longue période marquée par les interdictions d'ouverture des espaces événementiels et les nombreuses restrictions.



Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2021 ressort ainsi à 303.4 ME, soit une hausse de 170,8% par rapport à la même période en 2020 et un recul de 6,2% par rapport à 2019.



' Ces bonnes performances nous permettent de confirmer notre objectif de Résultat net Part du Groupe supérieur à 10 ME pour l'exercice ', indique Olivier Ginon, p.d.-g. de GL events. Lors de l'exercice précédent, la société avait enregistré une perte nette de 74 ME.