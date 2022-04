Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL events: ouverture du Salon Automobile de Lyon 2022 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le Salon Automobile de Lyon, un évènement GL events, se déroule du 7 au 11 avril 2022 sur le site d'Eurexpo Lyon. Il inaugure la saison 2022 des salons dédiés à l'automobile généraliste en France et en Europe. La nouvelle édition sera également accès sur les nouvelles énergies.



Cette année, le Salon Automobile de Lyon propose des expositions de véhicules d'exception: alpine en compétition, la rétrospective Porsche 911, les 50 ans de la Renault 5, l'exposition Ford Mustang et les 40 ans de la Fondation Berliet.



Le salon offre également des animations ludiques et immersives pour toute la famille et pour les amateurs (le Pit Stop Challenge, ESport Automobile, Circuit de Slot Racing, Crazy Cart).





