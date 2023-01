GL events noue un partenariat avec Locam en vue des JO de 2024

(AOF) - GL events, groupe intégré des métiers de l'événement, et Loxam, spécialiste de la location de matériel pour le BTP, l'industrie et l'événementiel, annoncent la signature d'un contrat de partenariat et de fourniture d'énergie temporaire pour l'ensemble des sites olympiques et paralympiques de Paris 2024. GL events et Loxam ont constitué un groupement pour conjuguer leurs compétences et apporter une solution globale répondant aux ambitions du programme Energie de Paris 2024.

GL events et LOXAM assureront la gestion de projet, la fourniture de l'ensemble des services liés à la production et la distribution d'énergie temporaire, d'alimentation électrique sans interruption et de systèmes temporaires de contrôle de température sur l'ensemble des sites y compris le Centre International de Radios et de Télévisions Temporaire ou " International Broadcast Center "(IBC).

Cette structure temporaire hébergera durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les médias du monde entier sur une surface de 46000m². Cette offre commune représente un engagement fort des collaborateurs des deux entreprises et de leurs sous-traitants nationaux.

Elle s'appuie sur un savoir-faire partagé et des collaborations déjà existantes. Le maillage territorial des réseaux des deux entreprises assure une proximité géographique avec tous les sites olympiques et paralympiques garantissant ainsi une grande réactivité.

