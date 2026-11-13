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GL events monte à 100 % au capital de GL events Greater China
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 18:36

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GL events annonce le rachat de l'intégralité de la participation (20,55%) détenue depuis mars 2021 par Nexus Point Capital au capital de GL events Greater China, véhicule d'investissement du groupe dans la région.

Cette opération permet à GL events de reprendre le contrôle intégral de GL events Greater China et de détenir désormais 100% de son capital.

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