GL Events maintient sa dynamique de croissance au premier trimestre

Côté perspectives, le groupe confirme ses perspectives pour l'année 2023 avec une croissance attendue de 5% de son chiffre d'affaires et une amélioration de son taux de marge, un plan de CAPEX de 80 à 85 millions d'euros et la poursuite du déploiement de sa politique ESG.

(AOF) - GL Events, spécialiste des métiers de l'événement, a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse pour le compte du premier trimestre 2023, ressortant à 351 millions d'euros, en progression de 59%. Les activités internationales du groupe, en particulier dans les zones Amériques, Moyen-Orient et Asie sont en forte croissance. Les activités de GL Events en Chine reprennent progressivement, avec un chiffre d’affaires de 15,7 millions d'euros.

