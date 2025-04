GL events, Kaufman et Broad, Toosla... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Ekinops

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Ekinops a progressé de 1% à 28,5 millions d'euros. A taux de change constants, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises est stable. Cette période a été marquée par un fort recul de l'activité en Amérique du Nord (-20%). "Le marché américain demeure marqué par un attentisme des opérateurs, sur fonds de ralentissement de la croissance de la demande en bande passante et d'absence de déploiement de nouveaux réseaux par les opérateurs", a précisé Ekinops.

GL events

GL events a annoncé la signature d'un contrat majeur de prestations pour les Jeux Asiatiques et Para-Asiatiques 2026, qui se tiendront à Aichi Nagoya, au Japon. Sans être exhaustif, le périmètre des prestations confiées est large. Il comprend : les phases d'études et de conceptualisation en collaboration avec le comité d'organisation, la mise en place des installations temporaires, l'aménagement des espaces réceptifs (accueil et restauration) et des zones dédiées aux médias, la gestion des accès et des accréditations aux sites et l'organisation des cérémonies de remise des médailles.

Hunyvers

Hunyvers annonce que ses ventes semestrielles ressortent à 48,7 millions d'euros, en repli de 5,1%. Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir (VDL) et du nautisme invoque un deuxième trimestre pénalisé par l'allongement des délais de préparation et de livraison des véhicules de loisir. Le chiffre d'affaires annuel est toujours attendu a minima à 150 millions d'euros, en hausse de plus de 15% et la marge d'exploitation en amélioration à partir du second semestre et sur l'ensemble de l'exercice.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du premier trimestre.

NFL Biosciences

La société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des addictions rendra compte de ses résultats annuels.

Toosla

Toosla affiche une marge d'Ebitda ajusté de 18% au second semestre 2024 et de 15% sur l'année, en hausse de 10 points sur un an. L'Ebitda ajusté est passé de 0,5 million d'euros à 1,6 millions d'euros entre 2023 et 2024. La perte d'exploitation (2,8 millions d'euros) et la perte nette (3,9 millions d'euros) ont été réduites de respectivement 40% et 34% par rapport à 2023. Cet acteur digital de la location de voiture de courte durée a réalisé un chiffre d'affaires annuel 2024 de 10,6 millions d'euros, légèrement supérieur à l'objectif, après un quadruplement des ventes en 3 ans.