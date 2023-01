Gl Events : hausse de son chiffre d'affaires 2022 de 77,4%

(AOF) - GL Events, société spécialisée dans l'événement, a fait part de son chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022, ressortant à 1,315 milliard d'euros en progression annuel de 77,4% par rapport à l'exercice précédent. Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 510,5 millions d'euros, en hausse de 68% par rapport à 2021 et de 58% par rapport à 2019, poursuivant la tendance haussière entamée en début d'année.

Ce nouveau record de chiffre d'affaires de GL Events a été atteint grâce à un doublement de son activité en Europe et un triplement aux Amériques qui ont plus que compensé le retrait de l'Asie, toujours pénalisée par les confinements encore en vigueur en Chine sur la période.

Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL Events, déclare : "GL Events délivre une année record en 2022, au-dessus de toutes les attentes. Après une longue période marquée par la crise sanitaire et son impact direct sur notre secteur de l'événementiel, l'année 2022 a été celle de la confirmation du rebond. La réouverture de nos espaces événementiels et le retour des grands évènements internationaux ont permis à nos collaborateurs de démontrer tout leur talent et leur professionnalisme, notamment lors d'évènements à portée mondiale comme la Coupe du Monde de Football et la COP 27. Je suis particulièrement fier de leur implication qui conduit notre Groupe à renouer avec son histoire de croissance à long terme en réalisant un nouveau trimestre et une nouvelle année record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12% par rapport à 2019 et de 77% par rapport à 2021, largement au-delà de notre objectif de 55% de croissance".

Côté perspectives, le groupe maintient ses objectifs financiers de générer un cash-flow opérationnel supérieur à 100 millions d'euros et de poursuivre le désendettement.

