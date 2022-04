GL events: hausse de 128% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 18:21

(CercleFinance.com) - GL events publie ce soir un chiffre d'affaires de 220,3 ME au titre du 1er trimestre 2022 en hausse de 128% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse aussi bien dans le pôle 'Live' (125,2 ME, en hausse de 83,1% par rapport au 1er trimestre 2021), que dans les 'Exhibitions' (40,4 ME, activité multipliée par 2,3 par rapport au 1er trimestre 2021) et dans les 'Venues' (54,7 ME, activité multipliée par 5,3 par rapport au 1er trimestre 2021).



'Cette dynamique confirme la reprise de nos activités dans un contexte qui présente encore des incertitudes', note Olivier Ginon, président de GL events.



GL events se dit par ailleurs 'très vigilant' dans le contexte géopolitique actuel et assure déployer 'une politique d'adaptation permanente'.



GL events confirme néanmoins ses objectifs pour 2022 : une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30%, 20 à 30 ME d'économies de frais fixes par rapport à 2019 et un retour à une génération de cash-flow opérationnel d'environ 100 ME.