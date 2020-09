GL EVENTS espère une reprise en 2021 après une sombre année 2020

(AOF) - GL Events est tombé dans le rouge au premier semestre en raison de la fermeture de l'économie mondiale liée à la pandémie. Sur les six premiers mois de l'exercice, le géant français de l'événementiel a accusé une perte nette, part du groupe, de 31,5 millions d'euros, contre un bénéfice de 29,1 millions au 30 juin 2019. La perte opérationnelle courante est ressortie à 43 millions, contre un résultat positif de 73,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda a atteint 3 millions, contre 124,1 millions il y a un an. Le chiffre d'affaires a chuté de 55,2% à 266,8 millions.

GL vents souligne que si le compte de résultat affiche un niveau inédit sous le poids des arrêts d'activité, il bénéficie des actions fortes mises en œuvre dès le début de la crise, et notamment du plan d'économies.

Sur le semestre, GL events a su générer 69 millions d'économies sur ses frais fixes, en s'appuyant pour partie sur les mesures gouvernementales de chômage partiel et,pour l'autre part,sur une démarche active de vigilance en termes de pilotage des ressources.

GL events assure disposer d'une liquidité renforcée malgré le contexte incertain.

Le groupe dispose de 341 millions de liquidité à fin juin 2020, auxquels s'ajoute une ligne de RCF non tirée de 100 millions.

GL events a obtenu de ses partenaires bancaires un "covenant holiday"pour l'exercice 2020 et ce, sans modification des conditions contractuelles.

Le groupe entame des négociations avec ses créanciers obligataires afin d'obtenir des waivers sur les Euro PP.

Un nouveau PGE est également en cours de négociation. Il vise une enveloppe totale de 130 millions, dont 73 millions d'ores et déjà accordés.

Les mesures d'économies engagées et la stricte vigilance sur les investissements (17 millions sur le semestre) ont permis de contenir la hausse de l'endettement net à 592 millions à fin juin 2020, contre 480 millions à fin décembre 2019.

Dans un environnement contraint qui ne permet pas de tenir les manifestations à caractère international et de taille significative, le volume d'activité 2020 est estimé à ce jour à 600 millions induisant une perte annuelle de l'ordre de 50 millions.Le plan de réduction des coûts devrait atteindre 130 millions en fin d'année.

Le redémarrage de la Chine, l'annonce de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo, une biennalité favorable (SIRHA, Biennale du Livre) et des reports de salons (Expomin, Salon de la Piscine) devraient permettre au groupe de connaitre une reprise de l'activité en 2021.

