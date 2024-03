Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GL events: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - GL events recule de plus de 4%, au lendemain de la publication d'un BNPA en croissance de 12% à 2,1 euros pour 2023, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 1,6 point à 9,4% pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 1,43 milliard d'euros.



'La stratégie de croissance du groupe centrée sur ses trois pôles - live, exhibitions et venues - continue de créer de la valeur et surpasse une nouvelle fois nos objectifs annuels', commente Olivier Ginon, le PDG du groupe spécialisé dans l'évènementiel.



Le conseil d'administration proposera un dividende doublé à 0,70 euro par action au titre de 2023, lors de l'AG prévue le 25 avril. Malgré certaines conditions de marché incertaines, GL events anticipe pour 2024 une croissance de son chiffre d'affaires de 7%.





