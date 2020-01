Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL Events : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 15/01/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le titre GL Events s'affiche en hausse de +1,1% ce mercredi, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après un 'excellent CA au T4 2019', 'au-dessus de [ses] attentes'. 'La guidance de croissance (non quantifiée) de la marge est maintenue, ainsi que le levier inférieur à 2.9x (nous tablons sur 2.7x). La dynamique reste bonne pour GL Events', apprécie le broker. Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 27 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +14%.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris +1.06%