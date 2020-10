Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL Events : en forte baisse après son point d'activité Cercle Finance • 15/10/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - GL Events lâche près de 6%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre en rebond séquentiel, à 100,5 millions d'euros, mais encore en baisse d'environ 60% en comparaison annuelle. 'Les perspectives se sont encore dégradées depuis les résultats semestriels (16 septembre)', réagit Mainfirst, soulignant que l'activité en septembre a été impactée par des annulations reflétant de nouvelles restrictions gouvernementales. GL Events a abaissé son objectif de chiffre d'affaires de l'année 2020 de 600 à 500 millions d'euros, et son résultat net part du groupe devrait selon lui ressortir à -65 millions à fin 2020 (de l'ordre de -50 millions annoncés précédemment).

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris -5.92%