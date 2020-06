Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL Events : en forte baisse après ses prévisions Cercle Finance • 18/06/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse (-5,5%) après l'annonce de ses perspectives. Compte tenu du niveau d'activité du 1er semestre (-55%), le groupe présentera une perte nette d'environ 30 millions d'euros au 30 juin 2020. Le groupe annonce que la mise en oeuvre du plan de réduction des coûts fixes se poursuit. Les économies réalisées (salaires, charges sociales, loyers, entretien, énergie, frais de déplacement...) devraient être supérieures à 90 millions d'euros sur l'année. Concernant la structure financière, GL events a refinancé ses échéances de dettes 2020 par l'intermédiaire de report d'échéances, de nouveaux financements moyen terme et de prêts garantie d'état auprès de ses partenaires bancaires historiques. ' Les perspectives pour l'exercice en cours seront données lors de la présentation des comptes semestriels, le 15 septembre 2020 ' indique le groupe.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris -6.64%