GL Events : en baisse, un broker a ajusté sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre GL Events recule ce mercredi de -0,5%, alors que l'analyste Oddo BHF a revu à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, après un S1 'en ligne', mais un 'ajustement des attentes annuelles 2020 et 2021'. La cible du broker, à 'Alléger' sur la valeur, passe ainsi de 9,50 à 9 euros. 'Alors que les attentes du consensus vont encore se dégrader sur 2020 et 2021, la reprise de la propagation du virus en France (50% du CA) et la situation très délicate en Amérique latine (~10% du CA) nous incitent à reste prudent sur le dossier. Si nous ne sommes pas inquiets de la liquidité financière, nous ne voyons que peu de motifs d'encouragement d'un point de vue boursier dans le contexte actuel sur les prochains trimestres', commente Oddo BHF.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris +1.99%