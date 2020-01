Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL events : de nouveau au-dessus du milliard de CA en 2019 Cercle Finance • 14/01/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - GL events annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 1,173 milliard d'euros en 2019, en croissance de 12,7%. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus s'affichent à 323,3 millions d'euros. C'est 19,4% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Autre bonne nouvelle : sur l'ensemble de l'année, les trois pôles du groupe (Live, Exhibitions et Venues) sont en croissance. 'Fort de ces réalisations, le Groupe réitère son objectif d'amélioration de la rentabilité en 2019 et estime que son levier financier (hors dette IFRS 16) sera inférieur à 2,9 à fin décembre 2019', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris -3.07%