GL events: croissance de 9% du CA en 2023

(CercleFinance.com) - GL events affiche au titre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 1,43 milliard d'euros, en croissance de 9%, une 'nouvelle performance record sur une base de comparaison déjà très élevée en 2022'.



'GL events surpasse une nouvelle fois ses objectifs. La performance commerciale du groupe reste dynamique dans l'ensemble de ses marchés, y compris la Chine qui poursuit son rebond', précise son PDG Olivier Ginon.



Le spécialiste des métiers de l'évènementiel confirme ses objectifs pour l'année 2023 d'amélioration du taux de marge par rapport à 2022, ainsi que la baisse de son endettement brut et une amélioration de son levier financier.





Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris +1.52%