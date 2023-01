GL events: croissance de 77,4% du chiffre d'affaires en 2022 information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 18:53

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 1 315 ME au 31 décembre 2022 en croissance de 77,4% par rapport à l'exercice précédent et de 73,5% à pcc. Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 510,5 ME, en croissance de 68% par rapport à 2021 et de 58% par rapport à 2019.



Les trois pôles du Groupe sont en croissance au 4ème trimestre 2022 par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'année, le pôle Live affiche un niveau d'activité bien supérieur à celui de l'année 2019, tandis que le pôle Venues a presque retrouvé sa performance de l'année 2019. Le pôle Exhibitions a été pénalisé par la Chine en raison de la reprise plus lente des salons internationaux.



' Ce nouveau record de chiffre d'affaires de GL events a été atteint grâce à un doublement de notre activité en Europe et un triplement aux Amériques qui ont plus que compensé le retrait de l'Asie, toujours pénalisée par les confinements encore en vigueur en Chine sur la période ' indique le groupe.



Après avoir atteint son objectif de croissance de son chiffre d'affaires supérieur à 55% et malgré des mix-métier et géographique défavorables, le Groupe maintient ses objectifs financiers de générer un cash-flow opérationnel supérieur à 100 ME et de poursuivre le désendettement.