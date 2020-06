GL EVENTS anticipe une perte nette d'environ 30 millions d'euros au premier semestre

(AOF) - GL events a précisé que, si l'ampleur, la durée de la crise et le manque de visibilité ne lui permettent pas de s'engager sur des objectifs précis pour l'exercice en cours toutefois, compte tenu du niveau d'activité du premier semestre (anticipation du recul du chiffre d'affaires de 55%), le groupe présentera une perte nette d'environ 30 millions d'euros au 30 juin 2020. Aussi, les perpectives pour l'exercice en cours seront données lors de la présentation des comptes semestriels, le 15 septembre 2020.

L'expert des métiers de l'événementiel souligne que dans le contexte de crise sanitaire actuelle, il a pris des mesures significatives pour réduire ses coûts d'une part, et adapter sa structure financière d'autre part.

Ainsi, la mise en œuvre du plan de réduction des coûts fixes se poursuit. La société ajoute que les économies réalisées devraient être- supérieures à 90 millions d'euros sur l'année, niveau très largement au-dessus des premières annonces.

" Alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement, le secteur de l'évènementiel et plus particulièrement celui du tourisme d'affaires, demeure soumis aux mesures restrictives mises en œuvre au niveau mondial pour enrayer la propagation du Covid-19. Dans ce contexte, GL events adapte son organisation et s'assure de préserver sa trésorerie afin d'être prêt à rebondir " a déclaré Olivier Ginon, son président.

