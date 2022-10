GL Events a souscrit une obligation Relance d'un montant de 49,9 millions d'euros

(AOF) - GL events a souscrit une obligation Relance sustainability-linked d'un montant de 49,9 millions d'euros afin de financer une partie de ses investissements opérationnels. Ces fonds seront notamment utilisés pour accélérer sa transition énergétique, renouveler son matériel locatif et renforcer ses outils digitaux. Cet instrument présente une maturité de 8 ans et un coupon de 5,2%.Pour la première fois, le Groupe a souhaité adosser des critères ESG à un financement. L'Obligation Relance sustainability-linked incorpore des critères ESG soulignant l'engagement de GL events dans cette démarche.

En fonction de l'amélioration des indicateurs, le taux d'intérêt sera bonifié de 15 points maximum. Par ailleurs, ce financement sera traité comme des quasi-fonds propres car l'ensemble des prêteurs seniors – banques et obligataires – ont accepté que cet instrument ne soit pas inclus dans le calcul de levier de dette financière.

Amundi a arrangé une Obligation Relance sustainability-linked de 49,9 millions d'euros à 8 ans pour GL events visant à financer les investissements qui porteront la croissance du groupe. A ce titre, Amundi a conseillé le groupe dans la définition d'une trajectoire ambitieuse et mesurable. L'émission de cette Obligation Relance sustainability-linked constitue une transaction de référence pour ce programme mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et 19 assureurs membres de France Assureurs (ex-FFA), dont Amundi assure la gestion d'une poche.

Sylvain Bechet, directeur général Finances & investissements du Groupe GL events, déclare : " (..) Cette première opération de financement verte, qui vient s'adosser à notre stratégie ESG, s'inscrit parfaitement dans notre démarche responsable – Think People, Think Green, Think Local – formalisée voilà bientôt quatorze ans. Elle renforce notre stratégie de croissance responsable et notre flexibilité financière. Par ailleurs, la maturité et la diversification de cet outil s'inscrivent dans notre politique de financement de la croissance durable du groupe. "

