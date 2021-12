Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GL events a relevé ses objectifs 2021 information fournie par AOF • 20/12/2021 à 08:44



(AOF) - GL events a réalisé un niveau d'activité élevé au cours des mois de septembre, octobre et novembre, dégageant un volume d'affaires semblable à 2019. Cette dynamique permet au groupe de relever ses objectifs 2021. Le groupe anticipe un chiffres d'affaires aux alentours de 720 millions d'euros (proche de 700 millions d'euros précédemment) et un résultat net part du groupe supérieur à 10 millions d'euros (positif, précédemment).





