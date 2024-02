Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Givaudan: signature d'un accord avec Berkem information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Berkem annonce la signature d'un accord définitif avec Givaudan, leader mondial de la création d'arômes et de parfums concernant l'acquisition de Naturex Iberian Partners (site industriel de Givaudan à Valence - Espagne).



L'accord prévoit la cession des outils et équipes de production, Givaudan restant détenteur du savoir-faire et de ses portefeuilles produits et clients.



Alex Wild, Head Operations Taste & Wellbeing chez Givaudan, a déclaré : ' Nous sommes convaincus que l'accord conclu ce jour ouvre de nouvelles perspectives pour le site industriel de Valence (Espagne) et ses équipes. Nous sommes également ravis du partenariat long-terme avec le Groupe Berkem qui va nous permettre de poursuivre la production des ingrédients marins sur le site afin de continuer à servir nos clients pour les années à venir.'





