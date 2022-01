Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan: sanctionné après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - Givaudan lâche 6% à Zurich, après la publication par le groupe d'arômes et de parfums d'un bénéfice net de 821 millions de francs suisses au titre de 2021, en hausse de 10,5%, ainsi que d'une marge d'EBITDA quasi-stable (+0,1 point) à 22,2%.



Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 6,68 milliards de francs suisses, en hausse de 7,1% à données comparables et de 5,7% en données publiées, une 'forte croissance des ventes réalisée dans tous les segments de produits et toutes les zones géographiques'.



Lors de l'AG du 24 mars, le conseil d'administration proposera un dividende en espèces de 66 francs par action au titre de 2021, en hausse de 3,1% par rapport à 2020, et à comparer à un BPA de base de 89,03 francs sur l'exercice.





