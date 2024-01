Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Givaudan: résultat net de 893 millions de CHF en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 915 millions de francs suisses sur l'ensemble de l'exercice, en hausse de 4,1% à périmètre comparable (LFL) et en baisse de 2,8% en francs suisses par rapport à 2022.



La bonne croissance a été réalisée dans tous les segments de produits et dans toutes les zones géographiques, les marchés à forte croissance ayant progressé de 10,0 % en LFL et les marchés matures en baisse de 0,6 % en LFL.



L'EBITDA s'inscrit à 1 473 millions de francs en 2023, contre 1 476 millions de francs en 2022. L'EBITDA a augmenté de 8,8 % en monnaie locale. La marge d'EBITDA a progressé à 21,3% en 2023 contre 20,7% en 2022.



Le résultat net s'est élevé à 893 millions de francs en 2023, contre 856 millions de francs en 2022, soit une hausse de 4,3% en francs suisses et une hausse de 14,3% en monnaie locale.



L'objectif est d'atteindre en 2025 une croissance organique de 4 à 5 % de ses ventes à données comparables et un flux de trésorerie disponibles d'au moins 12 %.





