Givaudan : repli du titre, les résultats déçoivent

(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse d'arômes et de parfums Givaudan a annoncé des performances en dessous des prévisions. Le chiffre d'affaires est en croissance de 5,8% à données comparables en 2019, ce qui provoque ce matin quelques dégagements sur le titre. Les actions - qui ont augmenté de plus de 23% l'année dernière - sont en baisse de près de -1% à la Bourse de Zurich. Givaudan - qui fabrique des ingrédients pour les boissons, les collations, les produits laitiers et les parfums - a indiqué que les ventes sur l'année étaient de 6,2 milliards de francs suisses, en hausse de 12,2% en francs suisses par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires de la division parfumerie est en hausse de 7,3% à périmètre constant, tandis que la division arôme affiche une progression de 4,5%, précise le groupe. Son EBITDA a augmenté de 11,4% à plus de 1,27 milliard de francs suisses en 2019, avec un résultat net de 702 millions de francs suisses contre 663 millions en 2018. Pour 2020, le groupe genevois a annoncé son objectif de dépasser le marché avec une croissance des ventes de 4 à 5% et un cash-flow libre de 12 à 17% des ventes. Les analystes d'UBS attribuent la réaction négative du marché à un ' trimestre de fin d'année calme pour les produits biologiques et un manque à gagner ', tout en notant que la performance des flux de trésorerie disponibles était ' encourageante '.

Valeurs associées GIVAUDAN SIX Swiss Exchange -0.91%