Givaudan publie un bénéfice net par action en recul au premier semestre 2022

(AOF) - Le producteur de parfums et d'arômes suisse Givaudan a publié hier ses résultats pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Le bénéfice net par action est en recul à 47,74 francs suisses contre 52,19 francs suisses sur la même période en 2021. Son Ebitda est en hausse à 816 millions, contre 809 millions au premier semestre 2021. Le bénéfice net pour les six premiers mois de 2022 s'est élevé à 440 millions de francs suisses contre 481 millions de francs suisses en 2021, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire nette de 12,1% contre 14,3% il y a un an.

Le chiffre d'affaires de Givaudan sur les six premiers mois de l'année s'est élevé à 3,65 milliards, soit une augmentation de 6,2% à périmètre constant et de 8,3% en francs suisses.

"Dans un environnement opérationnel très difficile, marqué par la hausse des coûts des intrants et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entrante, Givaudan a maintenu une bonne dynamique commerciale tout en maintenant ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement sortante mondiale à un niveau élevé," a affirmé le groupe dans son communiqué de presse.

Avec des coûts d'intrants plus élevés en 2022, la société est en bonne voie pour appliquer des augmentations de prix en collaboration avec ses clients afin de compenser entièrement les augmentations des coûts d'intrants.

La stratégie 2025 "Committed to Growth, with Purpose" passe par l'atteinte d'objectifs ambitieux, a indiqué Givaudan. La société veut ainsi obtenir une croissance organique de ses ventes de 4 à 5 % sur une base comparable et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12%, tous deux mesurés en moyenne sur le cycle stratégique de cinq ans. "En outre, nous souhaitons atteindre des objectifs non financiers clés en matière de durabilité, de diversité et de sécurité", a ajouté le groupe.

