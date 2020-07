Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan : profite d'éléments positifs Cercle Finance • 23/07/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse cet après-midi profitant de l'annalyse d'UBS. Le bureau d'études maintient sa recommandation à l'achat sur Givaudan, après la publication par le groupe de résultats 'solides'. Le bureau d'analyses a souligné que la groupe a continué à réaliser une croissance organique de 2,8% au deuxième trimestre. Tout en maintenant son objectif de cours à 3900 francs suisses, UBS a mis en évidence un scénario de hausse de 4400 francs basé sur un potentiel d'éléments positifs (gains de parts de marché) et de rentabilité (marge brute, synergies d'intégration) avec comme catalyseur la prochaine réunion des investisseurs.

Valeurs associées GIVAUDAN SIX Swiss Exchange +0.08%