Givaudan : le titre chute après une analyse négative

(CercleFinance.com) - L'analyse négative de Jefferies provoque une forte baisse du titre Givaudan à la Bourse de Zurich. Les actions du fabricant suisse de parfums et d'arômes chutent de plus de 5% alors que Jefferies a annoncé une recommandation sur la valeur à 'sous-performance'. 'L'évaluation de Givaudan a été découplée par les attentes de croissance, et nous voyons des pressions concurrentielles et un bilan plus tendu qui devront être compensées par les gains de la nouvelle stratégie à moyen terme', a déclaré Jefferies dans une note de recherche. Jefferies a un objectif de cours de 3 300 francs suisses sur les actions.

Valeurs associées GIVAUDAN SIX Swiss Exchange -5.05%