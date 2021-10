Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan : le titre baisse après des chiffres sans surprise information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - L'action Givaudan accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI à Zurich ce mardi après que le groupe suisse a fait état d'une croissance organique sans surprise. A 10h50, le titre du numéro un mondial de la création d'arômes et de parfums perd 1,3%, tandis que le SMI limite son repli à 0,3%. Les ventes du groupe ont atteint près de 5,1 milliards de francs suisses sur les neuf premiers mois de l'année, ce qui correspond à une hausse de 7,7% sur une base comparable. Ce chiffre se situe en ligne avec les estimations des analystes, qui visaient une croissance organique comprise entre 7% et 8% sur la période. Exprimé en francs suisses, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,8%, porté par le dynamisme de la branche de parfums et de beauté. S'il n'a pas fourni d'objectifs pour l'exercice 2021, le groupe a confirmé ses perspectives de moyen terme, envisageant toujours de dégager une croissance organique moyenne comprise entre 4% et 5% par an à horizon 2025.

Valeurs associées GIVAUDAN Swiss EBS Stocks -1.03%