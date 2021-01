Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan : le bénéfice net a augmenté de 5,8% en 2020 Cercle Finance • 29/01/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Les ventes du fabricant suisse d'arômes et de parfums Givaudan on atteint 6,3 milliards de CHF en 2020, soit une hausse de 4% à taux de change courants ou de 1,9% en monnaie locale, par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA s'établit à 1,4 milliard de CHF, en hausse de 9,6% par rapport à 2019, pour un bénéfice net de 743 millions de CHF, en progression de 5,8%. Givaudan propose ainsi un dividende de 64 CHF par action, en hausse de 3,2%. 'Ces excellents résultats démontrent une fois de plus la force de notre entreprise et notre capacité à fournir des résultats financiers de premier ordre, tout en réalisant avec succès nos ambitions stratégiques à long terme', a commenté le directeur général Gilles Andrier.

Valeurs associées GIVAUDAN Swiss EBS Stocks -2.36%