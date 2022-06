Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan: l'UE autorise la création d'une entreprise commune information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Estavayer Lait, Givaudan et Bühler, toutes trois établies en Suisse.



L'entreprise commune, Cultured Food Innovation Hub, fournira des installations et des connaissances pour accélérer les travaux de recherche et de développement des entreprises désireuses de devenir actives dans les secteurs de la viande, du poisson et des fruits de mer cultivés, ainsi que de la fermentation de précision.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements ou de liens verticaux entre les activités des entreprises.





