Givaudan: hausse de 31% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Givaudan publie au titre des six premiers mois de 2024 un résultat net en croissance de 30,9% à 588 millions de francs suisses, ainsi qu'un EBITDA comparable de 929 millions de francs, soit une marge de 24,8% contre 22,7% en 2023.



A 3,74 milliards, le chiffre d'affaires du groupe suisse d'arômes et de parfums a augmenté de 5,7% en données publiées et de 12,5% en comparable, 'avec une excellente croissance dans tous les segments d'activité, zones géographiques et groupes de clients'.



Givaudan confirme viser une croissance organique des ventes de 4 à 5% en données comparables et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12%, tous deux mesurés en moyenne sur le cycle stratégique de la période de cinq ans.



Par ailleurs, il fait part de la nomination de Stewart Harris comme nouveau directeur financier (CFO) à partir du 1er août, succédant à Tom Hallan qui quittera le groupe fin janvier 2025 après une période de transition.





