Givaudan :hausse de 16,3% du bénéfice sur les 6 premiers mois information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe pour les six premiers mois de l'année s'est élevé à 3 373 millions de CHF en hausse de 7,9% (4,7% en francs suisses). ' La forte croissance a été réalisée dans la plupart des segments de produits et des zones géographiques ' indique le groupe. L'EBITDA a augmenté de 10,2% à 809 millions de CHF contre 734 millions de CHF pour la même période en 2020. Le résultat net ressort à 481 millions de CHF sur les six premiers mois 2021 contre 413 millions de CHF en 2020, en hausse de 16,3%. La marge bénéficiaire nette est de 14,3% contre 12,8% en 2020. Dans le cadre de la stratégie 2025, la société vise à atteindre une croissance organique des ventes de 4 à 5 % sur une base similaire et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12 %,

