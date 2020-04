Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan : en recul après son point d'activité trimestriel Cercle Finance • 08/04/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Givaudan recule de 2,2% à Zurich, suite à la publication par le géant des arômes et parfums d'un chiffre d'affaires de 1,62 milliard de francs suisses pour les trois premiers mois de 2020, en croissance de 6,1%. En données comparables, les revenus du groupe helvétique se sont accrus de 5,4%, avec des progressions de 6,3% dans les parfums et de 4,6% dans les arômes, et ce malgré l'impact de l'épidémie de Covid-19 au niveau mondial. En moyenne sur les cinq ans de son cycle stratégique, il confirme viser à surpasser le marché avec une croissance de 4-5% des ventes et un free cash-flow représentant entre 12 et 17% du CA, ainsi qu'un maintien de sa pratique de dividende actuelle.

