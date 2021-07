Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan : dans le vert, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain de près de 1% à la Bourse de Zurich. Liberum maintient sa recommandation 'conserver' sur Givaudan avec un objectif de cours rehaussé de 3588 à 4025 francs suisses, au lendemain de la publication de ventes semestrielles conformes au consensus, mais avec un EBITDA supérieur de 3%. 'La parfumerie fine et la restauration se redressent avec la réouverture des économies, profitant à la croissance, bien qu'elles ne représentent que 16% du chiffre d'affaires du groupe et qu'il existe un potentiel de cannibalisation', note le broker. S'il prévient qu'il faut s'attendre à des taux de croissance plus lents au second semestre, Liberum rehausse ses prévisions de croissance organique des ventes pour l'année 2021, ainsi que la marge du groupe de 50 points de base après la vigueur du premier semestre.

Valeurs associées GIVAUDAN Swiss EBS Stocks +0.97%