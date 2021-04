Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Givaudan : dans le vert après des propos d'analystes Cercle Finance • 09/04/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de 1,7% profitant de l'analyse d'UBS. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Givaudan avec un objectif de cours rehaussé de 4150 à 4240 francs suisses, ce qui implique un potentiel de progression de 13% pour le titre du fournisseur helvétique de parfums et d'arômes. Le broker s'attend à un bon début 2021, en termes de croissance organique des ventes au premier trimestre. 'Givaudan accueillera aussi une réunion investisseurs mardi prochain, où nous prévoyons que les initiatives ESG seront au centre de l'attention', ajoute-t-il.

Valeurs associées GIVAUDAN Swiss EBS Stocks +1.74%