GIP de BlackRock et EQT rachètent AES Corp pour 33,4 milliards de dollars

Un consortium mené par Global Infrastructure Partners BLK.N , propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté lundi d'acquérir la société d'électricité américaine AES Corp AES.N pour 33,4 milliards de dollars, y compris la dette.

L'accord souligne la façon dont les entreprises de services publics sont devenues des cibles de choix pour les rachats, alors que le boom de l'intelligence artificielle remodèle les marchés de l'électricité.

Les actions d'AES étaient en baisse de plus de 17 % dans les échanges avant bourse.

AES a déclaré qu'elle bénéficierait d'un meilleur accès au capital pour investir dans des infrastructures énergétiques essentielles et fournir des "solutions énergétiques fiables" à ses clients.

AES Indiana et AES Ohio resteront des services publics réglementés exploités et gérés localement, avec un engagement et des investissements communautaires continus.

Le consortium acquerra AES pour 15,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de 10,7 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises.

Le prix de l'action représente une décote de 13 % par rapport au dernier cours de clôture d'AES, mais une prime de 35,5 % par rapport au cours de clôture de l'action le 8 juillet, avant que les médias ne fassent état d'une acquisition potentielle.

GIP a élargi sa présence dans le secteur des services publics, notamment en rachetant Allete pour 6,2 milliards de dollars avec CPP Investments en 2024. Il a également acheté une centrale au gaz naturel en Pennsylvanie pour 1 milliard de dollars et a pris une participation dans le Potomac Energy Center de 774 mégawatts en Virginie.

La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027.