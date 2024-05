Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gimv: WorxInvest finalise son entrée au capital information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mardi que la société d'investissement WorxInvest avait finalisé sa prise de participation de 28,7% au sein de son capital auprès du Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), une holding contrôlée par la Région flamande.



L'opération, qui avait été initialement annoncée le 30 novembre dernier, a désormais reçu toutes les autorisations nécessaires, précise Gimv dans un communiqué.



Avec l'arrivée de ce nouvel actionnaire de référence, Filip Dierckx, le patron de WorxInvest, va rejoindre le conseil d'administration de Gimv et en prendre la présidence.



L'homme d'affaires souligne que l'investissement dans Gimv constitue une 'étape majeure' dans la stratégie de WorxInvest, tout en se disant décidé à soutenir la croissance rentable enregistrée par Gimv sur le long terme.





