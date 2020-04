Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : va proposer un dividende, optionnel, stable Cercle Finance • 22/04/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le groupe d'investissement belge Gimv annonce mercredi avoir l'intention de proposer un dividende brut stable de 2,5 euros par action, lors d'une assemblée générale prévue le 24 juin. Cependant, le paiement prendra la forme d'un dividende optionnel, fournissant à la société une capacité de financement supplémentaire pour ses investissements futurs, a-t-il précisé.

Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles +1.40%