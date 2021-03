Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : une opération dans l'énergie, l'autre dans l'éducation Cercle Finance • 17/03/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé mercredi avoir pris une participation majoritaire dans Verkley, une société néerlandaise spécialisée dans la conception et l'entretien des réseaux souterrains d'eau potable et d'énergie. Avec cette opération, la société de portefeuille dit vouloir anticiper les changements à venir au sein du secteur des services collectifs et notamment la montée en puissance de l'énergie solaire, de l'éolien ainsi que l'essor des véhicules électriques. Verkley - qui affiche un effectif de 150 salariés à temps plein - a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été communiqués. Gimv a également annoncé ce mercredi avoir repris, aux côtés d'Emeram Capital Partners, la société allemande d'enseignement numérique sofatutor, avec l'objectif de l'accompagner dans sa nouvelle phase de croissance. Là encore, les termes de l'opération n'ont pas été dévoilés.

