Gimv: une nouvelle plateforme dédiée aux sciences de la vie

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mercredi la création d'une plateforme entièrement dédiée à ses investissements dans le secteur des sciences de la vie.



Cette plateforme - la cinquième de son portefeuille après celles déjà consacrées à la consommation, à la santé, à l'industrie intelligente et aux villes durables - va regrouper dans un premier temps ses participations dans les sociétés Precirix, ImCheck et ImmunOs.



Avec ce projet, Gimv déclare vouloir accroître le ticket d'entrée de ses prises de participation, visant désormais des investissements initiaux compris entre 10 et 15 millions d'euros dans les entreprises retenues.



Son objectif est de doubler la taille de son portefeuille dans le domaine pour investir à terme dans une vingtaine de sociétés.



Dans son communiqué, Gimv explique pouvoir s'appuyer sur une expertise avérée dans le domaine, qui l'a vu être l'un des premiers investisseurs à entrer au capital d'Ablynx et investir au sein de Covagen avant sa cession à Johnson & Johnson.





Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles +0.38%