Gimv: un investissement dans les équipements sportifs

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé vendredi avoir pris une participation majoritaire au sein du capital de SMG Sportplatzmaschinenbau, un fabricant allemand d'équipements pour structures sportives.



La société bavaroise, créée en 1975, propose notamment des tondeuses et des traçeuses pour terrains de sport, qu'elle commercialise à des clubs de football comme le Real Madrid ou le Bayern Munich.



SMG, qui emploie 55 salariés, revendique au total plus de 1.200 clients, parmi lesquels se trouvent aussi des clubs de football américain tels que les Miami Dolphins.



Avec l'arrivée de Gimv en tant qu'actionnaire principal, SMG dit vouloir accélérer sa croissance et étendre sa présence à l'international, tout particulièrement aux Etats-Unis.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.





