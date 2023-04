Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: un financement dirigé pour Complement Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - La société belge d'investissement Gimv a annoncé lundi avoir mené pour le compte de la société biotechnologique britannique Complement Therapeutics un financement de série B d'un montant de 72 millions d'euros.



L'opération doit permettre à Complement, un spin-out de l'Université de Manchester créé en 2021, de poursuivre le développement du CTx001, une thérapie génique destinée au traitement de l'atrophie géographique, le stade avancé de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui se caractérise par une perte irrémédiable de la vue.



Gimv précise que Forbion, l'actionnaire historique de Complement, s'est joint à ce tour de table, aux côtés des fonds BioGeneration Ventures (BGV), Panakes Partners, Cambridge Innovation Capital (CIC), Hadean Ventures et Seroba Life Sciences.





