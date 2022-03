Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: sixième acquisition pour l'allemand rehaneo information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Le groupe d'investissement belge Gimv a annoncé jeudi que rehaneo, l'une des sociétés composant son portefeuille, avait fait l'acquisition de Reha Vita, un centre de rééducation situé au sud de Berlin.



Créée en 2020 et soutenue dès le début par Gimv, rehaneo est une société de santé allemande en forte croissance qui propose des services de rééducation ambulatoire, des soins de suivi, de prévention et de gestion de la santé au travail.



Le centre de physiothérapie de Reha Vita de Cottbus, sa sixième acquisition depuis le démarrage de ses activités, va lui permettre d'ajouter 140 employés à un effectif déjà composé de 600 personnes.



D'après Gimv, rehaneo prend en charge, chaque année, plus de 30.000 patients.





