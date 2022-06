Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Gimv: prise de participation de 30% dans Picot information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 12:35

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé jeudi avoir pris une participation d'environ 30% au sein de Picot, un groupe industriel français spécialisé dans la fabrication de portails et de clôtures.



Avec l'arrivée de Gimv aux côtés des actionnaires et du management actuels, l'idée est de poursuivre la stratégie de croissance interne et externe de l'entreprise, avec l'objectif de construire le leader européen du marché.



Picot a été constitué autour de l'ancien périmètre du numéro un français de la protection périmétrique, Dirickx, qui était présent en France et dans d'autres pays européens.



Une nouvelle stratégie a été mise en oeuvre à partir de 2017, après l'acquisition de la société par Robur Capital, avec Telesco comme co-investisseur.



L'entreprise a depuis doublé de taille grâce à l'élargissement de sa gamme de produits, la conquête de nouveaux marchés géographiques et plusieurs acquisitions.



A la fin de l'année 2021, le groupe Picot affichait un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros et employait 926 personnes.