Gimv : nomination d'un DG pour la France

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv annonce que Nicolas de Saint Laon, Partner Sustainable Cities chez Gimv depuis 2017, cumulera cette fonction avec celle de directeur général de Gimv France. Le bureau parisien de Gimv gère actuellement 12 participations. Nicolas de Saint Laon compte près de 20 ans d'expérience dans l'univers du Private Equity. Avant de rejoindre Gimv, il était Managing Director et Deputy Head de l'activité de Leveraged Finance au sein du département CIB de la Société Générale.

Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles -0.55%