Gimv : le groupe investit dans les laboratoires Biolam

(CercleFinance.com) - Gimv accompagne l'achat du groupe de laboratoires Biolam à Amiens par Daniel Attias avec l'ambition de mettre en place un réseau de laboratoires de diagnostic médical de référence dans le nord-ouest de la France Biolam a déjà ouvert 4 laboratoires dans la région Hauts-de-France, a acquis le laboratoire Gilbert-Bourgois à Douai et annoncé l'acquisition du groupe Biocéane, acteur de premier plan du Quartier du Havre. Le groupe compte désormais 15 laboratoires et 150 salariés, et génère un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros dans les Hauts-de-France et en Normandie.

